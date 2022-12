Goldingen SG: Auto rutscht über vereiste Strasse und stürzt Böschung herunter – sechs Verletzte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.20 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer in Goldingen SG von der Boalp kommend Richtung Wald. Höhe Halden geriet das Auto in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten und teils vereisten Strasse über den linksseitigen Strassenrand hinaus. Laut der Kantonspolizei St. Gallen prallte es dort gegen einen Strommast und wurde weggeschleudert. Danach stürzte das Auto eine Böschung hinunter und überschlug sich dabei mehrfach.