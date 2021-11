Auto rutscht vor Davos von der Flüelastrasse weg und stürzt Hang hinunter

In einer Linkskurve rutschte das Auto von der Strasse und kam nach 25 Metern zum Stillstand. Alle Insassen konnten selbstständig das Auto verlassen.

Das Unglück passierte auf der Flüelastrasse in Richtung Davos GR.

Das Auto stürzte eine Böschung hinunter und krachte in einen Felsbrocken.

Während starken Schneefalls kam es auf der Flüelastrasse zu einem Unfall. Am Samstagabend, kurz vor 18 Uhr, fuhr ein 48-jähriger, in der Schweiz wohnhafter Italiener zusammen mit seiner 39-jährigen Ehefrau und seinen beiden elf- und 13-jährigen Kindern auf der Flüelastrasse vom Flüelahospiz kommend talwärts in Richtung Davos GR.