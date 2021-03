Rickenbach TG, 08.03.2021: Kurz vor 12 Uhr kam es an der Breitestrasse zu einem Selbstunfall. Eine Lenkerin (76) fuhr rückwärts aus einem Parkfeld. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kapo TG verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchbrach einen Zaun und stürzte zirka drei Meter tief in eine Garageneinfahrt. Die Autofahrerin und die 24-jährige Mitfahrerin konnten das Auto selbständig verlassen. Sie wurden leicht verletzt.

Eine 76-jährige Autofahrerin fuhr am Montag kurz vor 12 Uhr mit ihrem Auto an der Breitestrasse in Rickenbach bei Wil rückwärts aus einem Parkfeld. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchbrach einen Zaun und stürzte zirka drei Meter tief in eine Garageneinfahrt. Das Auto blieb schliesslich auf dem Dach liegen.



Die Autofahrerin und die 24-jährige Mitfahrerin konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.



Die genaue Unfallursache wird abgeklärt.