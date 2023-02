Kerns: Fahrer (36) bei schwerem Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Kerns OW ist ein Autofahrer (36) schwer verletzt worden.

Heftiger Unfall zwischen Ennetmoos NW und Kerns OW: Gegen 8.15 Uhr kam ein Autofahrer (36) mit einem Geschäftsauto wegen übersetzter Geschwindigkeit von der Strasse ab. «Dabei wurde das Fahrzeug durch eine Böschung leicht angehoben und schlug eine Schneise in den Wald. In der Folge wurden mehrere Bäume abgeschlagen», teilte die Kantonspolizei Obwalden am Montag mit. Das Auto überschlug sich und kam nach rund 50 Metern auf der Seite liegend zum Stillstand. Geschehen war der Vorfall auf der Höhe Acheriwald.