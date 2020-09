Schwerer Verkehrsunfall in Kriens LU: Auf der Hergiswaldstrasse sind am Mittwochabend nach 20 Uhr ein Auto und ein Töff zusammengeprallt. Ein Autofahrer (36) fuhr von Obernau her in Richtung Schwarzenberg. Nach der Hergiswaldbrücke hatte der Fahrer «mutmasslich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Herrschaft über sein Fahrzeug» verloren, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Das Auto schleuderte quer über die Fahrbahn und touchierte mehrere Bäume. «Während der Schleuderphase erfasste das Auto zudem eine 24-jährige Motorradlenkerin, die von Hergiswald her in Richtung Obernau talwärts fuhr», heisst es weiter.