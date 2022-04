Glarus : Auto steckt zwischen den Schranken und wird von S-Bahn gerammt

Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Eine S-Bahn rammte am Dienstagnachmittag dieses Auto, das zwischen den Schranken stecken geblieben ist.

In Glarus kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einer S-Bahn. Der Lenker eines Personenwagens war von der Gemeindesammelstelle Ygrubenstrasse in Richtung Glarus unterwegs.