Energiepreise – Auto stehen lassen, weniger heizen: So sollen die Leute sparen

Um die Abhängigkeit von ausländischem Gas und Öl zu verringern, will Grüne-Präsident Balthasar Glättli, dass die Leute Energie sparen: Mit autofreien Sonntagen, mit Tempolimits bei 80 Stundenkilometern oder indem alle die Temperatur in ihrer Wohnung um ein Grad kälter einstellen.

In einer Strassenumfrage stimmen die meisten Befragten zu. So sagt etwa Delia, die 21-jährige tiermedizinische Praxisassistentin, «die Idee mit dem autofreien Sonntag finde ich gut, weil man gut darauf verzichten kann.» Sie findet jedoch, dass sie selbst sich beim Heizen verbessern könnte. Man könne sich etwa wärmer anziehen. Delia fände es selbst legitim, wenn der Bundesrat solche Regeln festlegen würde, denn nicht jeder oder jede sei bereit, sich einzuschränken.

Die 25-jährige Studentin, die ihren Namen nicht nennen will, findet die Vorschläge hingegen schwierig. «Wir haben uns an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt.» Daher sollte die Umsetzung solcher Massnahmen auf Freiwilligkeit basieren. Ausserdem ist sie überzeugt, dass jeder seinen Konsum reduzieren oder Gewohnheiten anpassen kann, «aber nicht wegen des Kriegs, eher wegen der Nachhaltigkeit.»

«Wann gab es den letzten Sparwettbewerb?»

Wir müssten alle in unserem Umfeld privat und beruflich auf die Suche nach unnützen «Energiefressern» gehen, sagt GLP-Nationalrat Beat Flach. Denn so fänden wir viel Sparpotenzial ohne den geringsten Verlust an Lebensqualität oder Wertschöpfung. Und er fragt: «Wann gab es den letzten Energiesparwettbewerb in Ihrem Betrieb?»