Wallis : Auto stürzt 100 Meter den Hang hinunter – Mann (26) stirbt bei Unfall

Bei einem schweren Selbstunfall im Wallis wurde ein 26 Jahre alter Mann getötet. Der zweite Insasse (24) des Wagens wurde verletzt.

Zwei Männer waren am Samstag gegen 3 Uhr morgens mit einem Personenwagen vom Sessellift Rousses in Richtung Botyre auf der Rawyl-Strasse unterwegs, teilte die Walliser Kantonspolizei mit. An der Stelle Sé des Samarins oberhalb Sion kam der Wagen, in dem zwei Männer (24 und 26 Jahre alt) sassen, nach einem Tunnel aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam schliesslich 100 Meter weiter unten, an einem Baum zum Stillstand.