Trachslau SZ : Auto stürzt 20 Meter Abhang hinunter – Kind (2) bleibt unverletzt

Der 35-jährige Lenker eines Personenwagens war gegen 12.50 Uhr via Obergross talwärts in Richtung Trachslau unterwegs. Im bewaldeten Strassenabschnitt verlor er auf der schneebedeckten Nebenstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam linksseitig von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte das Auto über einen steil abfallenden Abhang rund 20 Meter in die Tiefe, wobei es sich überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.