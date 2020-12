Sachseln OW : Auto rutscht 200 Meter in die Tiefe, Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Am Freitagabend kam ein Auto ins Schleudern, verliess die Fahrbahn und stützte unkontrolliert einen Abhang hinunter, wobei es sich mehrfach überschlug. Beide Personen im Auto erlitten teils schwere Verletzung und mussten mit der Rega ins Spital gebracht werden.

In Sachseln stürzte ein Auto 200 Meter in die Tiefe. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt.

In Sachseln OW kam ein Auto von der schneebedeckten Strasse ab.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 23 Uhr. Ein Auto fuhr auf der Ägeristrasse im Gebiet Lusflue im Kanton Obwalden, als es aufgrund der schneebedeckten Strasse ins Rutschen kam.

Das Auto verliess die Fahrbahn und stürzte 200 Meter in die Tiefe, wobei es sich mehrfach überschlug. «Das Fahrzeug kam letztlich, zwischen zwei Bäumen eingeklemmt, auf der linken Seite liegend zum Stillstand», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

In kritischem Zustand

Da die Älggistrasse nicht mehr gefahrlos befahrbar war, mussten laut Mitteilung zur Unterstützung der Rettung die Stützpunktfeuerwehr Sarnen, der Forstbetrieb und der Unterhaltsdienst der Gemeinde Sachseln beigezogen werden. Erst durch den Einsatz von schwerem Gerät konnten die zwei Fahrzeuginsassen durch die Ambulanzen schliesslich in Spitalpflege gebracht werden, wie es weiter hiess.

Beim Vorfall wurden beide Personen erheblich verletzt, eine Person befand sich in kritischem Zustand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bergung des Fahrzeugs konnte aufgrund der Verhältnisse erst am Samstagmorgen vorgenommen werden.