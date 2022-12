Auto stürzt in Clarens VD in Schwimmbecken – Fahrerin stirbt

Eine 88-Jährige ist in Clarens VD mit ihrem Auto in ein Schwimmbecken gestürzt, konnte gerettet werden, verstarb aber später an ihren Verletzungen.

In der Waadtländer Gemeinde Clarens ist aus bisher unbekannten Gründen eine Frau mit ihrem Auto in ein Schwimmbecken gefahren.

Wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt, ist die Frau am Mittwochmorgen gegen 9.50 Uhr mit ihrem Auto in ein Schwimmbecken gestürzt. Demnach durchfuhr die französische Staatsbürgerin zuvor eine Hecke und konnte nach dem Unfall ihr Auto nicht sofort verlassen. Ein Augenzeuge konnte der 88-Jährigen schliesslich aus ihrem Fahrzeug und dem Wasser helfen.

Sofortige Herzmassage bei Eintreffen der Polizei

Als die Rettungskräfte eintrafen, lag die Frau leblos am Rand des Schwimmbeckens. Die Polizei führte sofort eine Herzmassage durch, bevor die Verunfallte in ernstem Zustand in das Spital Riviera-Chablais eingeliefert wurde. Sie verstarb jedoch an den Folgen ihrer Verletzungen.