Münsingen BE : Auto stürzt nach Kollision drei Meter in

Einstellhalleneinfahrt hinunter

In Münsingen ist es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Beide Lenker wurden verletzt und ins Spital gebracht.

In einem Kreisel in Münsingen BE ist es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und wurde dabei schwer verletzt, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Das Auto durchbrach in der Folge ein Geländer und stürzte circa drei Meter in eine Einstellhalleneinfahrt hinunter, wo es zum Stillstand kam. Die Autolenkerin wurde ebenfalls verletzt. Die beiden Verunfallten wurden ins Spital gefahren. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Ermittlungen zur Klärung der Umstände und des Unfallhergangs wurden aufgenommen.