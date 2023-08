Laupen: Auto stürzt in Tobel, Lenker tot

Bei einem Autounfall ist in Laupen im Kanton Zürich am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Zürcher Kantonspolizei am Samstag mitteilte, kam der 89-jährige Lenker kurz nach 17 Uhr aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab, als er talwärts das Obertöbeli befuhr. Er geriet über den linken Fahrbahnrand, durchbrach ein Gebüsch und stürzte über 60 Meter in die Tiefe in ein Tobel. Das Auto blieb schliesslich in einem Bach liegen.