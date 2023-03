Bezirksgericht Dietikon: Bendrit Bajra steht wegen Auto-Stunts vor Gericht.

Der Richter will wissen, was der Beschuldigte beruflich und privat macht. Bendrit sagt, dass er am Unternehmen Mr. Brunch und an einer Bar beteiligt sei und ein drittes Projekt im Gastrobereich im Auge habe. «Dazu will ich aber noch nichts sagen.» Er gehe nicht häufig in den Ausgang, zahle sich einen Monatslohn von 5000 Franken aus und lebe alleine und in keiner Beziehung. Von den damaligen Kollegen habe er sich gelöst, «weil das Umfeld mir nicht gutgetan hat».