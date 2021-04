Auf der Kantonsstrasse in Lodano TI kam es am 3. April 2021 zu einem schweren Verkehrsunfall. Mindestens eine Person soll dabei schwer verletzt worden sein.

In Lodano TI hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Personenwagen, der auf der Kantonsstrasse im Maggia-Tal u nterwegs war , t ouchierte eine Leitplanke und fuhr anschliessend in eine Gruppe von Velofahrern. D abei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.