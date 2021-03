«Ich hörte einen Knall und sah das Mädchen auf der Strasse liegen»

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 15.45 Uhr überfuhr ein Auto bei Frauenfeld TG ein zehnjähriges Mädchen. Dieses wollte mit seinem Kickboard den Fussgängerstreifen überqueren. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Demnach fuhr eine 72-jährige Autofahrerin auf der Thundorferstrasse in Richtung Dingenhart. Kurz vor der Verzweigung mit der Nebenstrasse «Im Rötelimoos» kam es zur Kollision mit einem Mädchen. Die Zehnjährige wurde dabei schwer verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

«Schon einige brenzlige Situationen»

Ihr gehe der Unfall nahe, sagt die Anwohnerin: «Mir tun sowohl das Kind als auch die Lenkerin leid. So etwa geht einem an die Nieren.» Eine Ambulanz habe das Mädchen ins Spital gefahren, das sich ganz in der Nähe befinde. Später habe sie einen Helikopter landen hören, berichtet die Anwohnerin.