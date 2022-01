Boltigen BE – Auto «überfliegt» anderes Auto und crasht Abhang hinunter

Am Abend des 1. Januars ereignete sich in der Gemeinde Boltigen, im Gebiet Hinteregg, ein aussergewöhnlicher Unfall. Ein Mann fuhr mit seinem Auto vom Jaunpass in Richtung Boltigen, als er von der Strasse abkam, über eine Böschung fuhr und darum abhob. Dabei flog er mit seinem Auto über ein anderes Auto (dessen Dach es berührte), landete in der Wiese und rollte den Hang hinunter, bis es stark beschädigt stehenblieb.