Zürich : Auto überschlägt sich am Bellevue, Person stirbt

Am Bellevue in der Zürcher Innenstadt hat sich am Donnerstagabend ein Auto überschlagen. Dabei kam eine Person ums Leben, wie die Polizei vor Ort bestätigt. Das berichtet BRK News.