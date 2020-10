Der 50-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto hatte sich am Montag auf der A4 kurz nach dem Cholfirsttunnel in Fahrtrichtung Winterthur überschlagen.

Am Montagnachmittag um etwa 13.45 Uhr überschlug sich auf der A4 kurz nach dem Cholfirsttunnel in Fahrtrichtung Winterthur ein Auto. Der 50-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde er zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Auto entstand hoher Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte, wird nun untersucht.