Hund stirbt bei Verkehrsunfall in Furna GR

Ein 68-Jähriger fuhr am Mittwoch um 19.40 Uhr zusammen mit seiner 62-jährigen Ehefrau auf der Bodenstrasse von Furna GR in Richtung Grüsch Danusa GR. Bei Under Börtji GR kam er bei starkem Nebel rechts über den Strassenrand. Im angrenzenden abfallenden Wiesland überschlug sich das Auto einmal seitlich und kam nach rund dreissig Metern zum Stillstand.