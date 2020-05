Unfall

Auto überschlägt sich mehrfach und landet in Feld

Eine Autofahrerin verlor im solothurnischen Wengi die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich mehrfach. Die Frau musste hospitalisiert werden.

Unterseen BE, 17 Mai: Die Berner Kantonspolizei in der Nacht auf Samstag ein Auto gemessen, das mit 164 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Dem Fahrer wurde der Führerausweis abgenommen.

Schnottwil SO, 20. Mai: Bei einem Selbstunfall wurde eine Autolenkerin verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Das Auto der Frau überschlug sich mehrere male.

Eine Autofahrerin war am Dienstag mit ihrem Kleinwagen auf der Bernstrasse in Richtung Wengi SO unterwegs, als sie aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie geriet mit dem Auto auf ein anliegendes Feld, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Andere Verkehrsteilnehmer alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Diese konnten die verletzte Frau aus dem beschädigten Auto bergen und ins Spital fahren, wie die Solothurner Kantonspolizei schreibt.