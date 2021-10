Frontalkollision in Flamatt FR : Auto überschlägt sich mehrmals – Lenker (24 und 27) im Spital

Bei einem Verkehrsunfall in Flamatt FR sind am Freitagabend drei Personen verletzt worden. Sie wurden ins Spital eingeliefert.

In Flamatt kam es am Freitagabend zu einem Unfall: Eine 27-jährige Autolenkerin fuhr auf der Bernstrasse von der Autobahnausfahrt in Richtung Dorfzentrum. Beim Linksabbiegen übersah sie ein Fahrzeug, das in entgegengesetzter Richtung fuhr. In der Folge kam es zu einer Frontalkollision.