Chardonne VD – Auto überschlägt sich, Trümmer fliegen auf andere Fahrbahn – Frau (72) tot

Bei einem schweren Unfall auf der A9 bei Chardonne VD ist am 16. Januar 2022 eine Frau ums Leben gekommen.

Am Sonntag kurz nach 11 Uhr ist es auf der Autobahn A9 zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Am Sonntag kurz nach 11 Uhr ist es auf der Autobahn A9 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 72-jährige Frau getötet, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Medienmitteilung schreibt. Aus ersten Informationen geht hervor, dass ein Fahrzeug mit zwei Personen von der Strasse abgekommen ist, nachdem es mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Das Auto fuhr daraufhin eine Böschung hinauf, überschlug sich und hat dann Feuer gefangen.

Trümmerteile des Unfalls sind auf die andere Fahrbahn der Autobahn (Richtung Lausanne) geflogen, was eine vorübergehende Sperrung der linken Fahrspur erforderte. In dieser Richtung ereignete sich ein weiterer Unfall infolge der Verzögerungen, wobei eine Person verletzt wurde. Auch diese Person wurde durch die Sanitäter ins Universitätsspital Lausanne gebracht. Die Autobahn in Richtung Vevey musste für einige Stunden gesperrt werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein.