Ebnat-Kappel: Frau (59) kommt von Fahrbahn ab

In Ebnat-Kappel kam es am Samstag zu einem Selbstunfall.

Am Samstagnachmittag ist es in Ebnat-Kappel zu einem Selbstunfall gekommen. Eine 59-jährige Autofahrerin war von Wattwil SG auf der Umfahrungsstrasse Richtung Wildhaus SG unterwegs, wie die Kapo St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Nach dem Tunnel «Bergli» geriet ihr Auto von der Fahrbahn ab. Die Gründe sind zurzeit unbekannt. Das Auto fuhr über die angrenzende Wiese und wurde angehoben. In der Folge prallte das Fahrzeug in einen Metallzaun sowie mehrere Sträucher und kam schlussendlich auf dem Dach zum Stillstand.