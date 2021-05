Auto überschlug sich – zwei Verletzte

Alberswil LU, 27. Mai 2021: Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr fuhr ein Autofahrer von Willisau kommend in Richtung Gettnau. Kurz vor der Liegenschaft Gettnauerstrasse 4 auf Gemeindegebiet Alberswil geriet er ins Schleudern, überquerte die Fahrbahn und das linksseitige Trottoir und kollidierte mit einer Bachverbauung. Das Auto überschlug sich und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Zwei Männer mussten durch die Feuerwehr Willisau aus dem Auto befreit werden. Eine Person musste mit der REGA in ein Spital geflogen werden, die andere Person wurde mit einer Ambulanz in ein Spital überführt. Am Fahrzeug entstand ein Sachsachaden von rund 15'000 Franken.