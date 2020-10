Am Eschenring in Emmenbrücke ist am Montag ein Auto in Brand geraten.

Kurz vor 3 Uhr hat die Luzerner Polizei am Montagmorgen die Meldung erhalten, dass am Eschenring in Emmenbrücke ein Auto brennt. Dieses war am Strassenrand abgestellt, wie in einem Leservideo zu sehen ist. Das Feuer griff danach auf einen Lieferwagen über, der neben dem brennenden Auto parkiert war.