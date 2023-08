Zürich : Auto verfolgt und fährt Velofahrer an – «er hat seinen Tod in Kauf genommen»

Velo-Verfolger –darum gehts: Am Samstag kam es unabhängig voneinander zu zwei Auseinandersetzungen zwischen Automobilisten und Velofahrern.

Dabei wurden die beiden Velofahrer verletzt.

Laut Augenzeugen hätten die Autolenker die Radfahrer absichtlich angefahren.

Beide Autofahrer sind mangels Haftgründen wieder auf freiem Fuss.

Das ist passiert

Machten die Automobilisten Jagd auf Velofahrende? Oder waren es die Radfahrer, die sich um die Regeln foutierten und selbstverschuldet verletzt wurden? Was sich am Samstag in den Zürcher Stadtkreisen vier und zehn zugetragen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Fakt ist: Zwei Velofahrer wurden verletzt, nachdem sie von Autos bedrängt wurden. Ein 47-jähriger Velofahrer konnte von der Sanität behandelt werden, ein 42-jähriger Radfahrer musste mit mittelschweren Verletzungen am Arm ins Spital gebracht werden.

Eine Augenzeugin hat den Unfall des 42-Jährigen an der Rosengartenstrasse beobachtet: «Der silbrige Wagen fuhr vom Bucheggplatz Vollgas die Strasse runter.» Das Auto sei anschliessend auf das Trottoir geraten und habe den darauf fahrenden Velofahrer nur knapp verpasst. In hohem Tempo sei der 29-Jährige dem Velo nachgefahren. «Er steuerte erneut aufs Trottoir und traf dieses Mal den Velofahrer», sagt die Augenzeugin gegenüber «Watson». Für sie sei sofort klar gewesen: «Der Fahrer hat das mit Absicht gemacht. Er fuhr Vollgas in ihn hinein.»

«Er hat seinen Tod in Kauf genommen»

Nach dem Aufprall habe der Autofahrer den Velofahrer auf aggressive Weise beschimpft und ihm vorgeworfen, das Auto touchiert zu haben. Daraufhin habe die Augenzeugin die Polizei alarmiert, welche den Autofahrer in Handschellen abführte. Bei ihr habe der Vorfall Spuren hinterlassen: «Da haben sich menschliche Abgründe aufgetan, wie ich sie noch nie gesehen habe. Der Autofahrer hat zweimal absichtlich versucht, den Velofahrer zu überfahren. Er hat seinen Tod in Kauf genommen.»

Doch am Samstag blieb es nicht nur bei diesem Zwischenfall. Am selben Abend kam es im Kreis vier zu einem Streit zwischen einem 47-jährigen Velofahrer und einem Lieferwagenlenker (41). Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, sei der Velofahrer nach der Meinungsverschiedenheit weitergefahren und wurde dabei vom Lieferwagen verfolgt. Dies habe zu dem Sturz des Velofahrers geführt, bei dem er sich leichte Verletzungen zuzog. Sowohl der Autofahrer als auch der Lieferwagenfahrer wurden von der Stadtpolizei Zürich festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Das sagt die Zürcher Staatsanwaltschaft

Gegen die beiden Automobilisten wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung des Lebens und möglicher weiterer Delikte eingeleitet. Auch bei den Velofahrern wurde geprüft, ob allenfalls strafbares Verhalten vorlag. Wie die Staatsanwaltschaft Zürich verlauten lässt, sind die beiden Autofahrer mangels Haftgründen wieder auf freiem Fuss. «Es wurden keine Fahrzeuge sichergestellt oder beschlagnahmt», so die Zürcher Staatsanwaltschaft.