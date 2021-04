Strolchenfahrt in Oberbüren - Auto von 16-Jährigem knallt in Hausfassade und überschlägt sich

So endete in Oberbüren eine Strolchenfahrt eines 16-Jährigen mit zwei Kollegen im Auto.

Eine Strolchenfahrt endete in Oberbüren in einer Hausfassade.

Ein 16-jähriger Jugendlicher nahm in der Nacht auf Sonntag zuhause den Autoschlüssel und fuhr zusammen mit einem 16-jährigen sowie einem 17-jährigen Kollegen von Niederuzwil in Richtung Neudorf. Bei einer Liegenschaft in Oberbüren SG durchbrach das Auto um 2 Uhr aus noch unbekannten Gründen eine Hecke und prallte in eine Hausfassade. «Anschliessend wurde es abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand», so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.