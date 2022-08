Risch Rotkreuz ZG: Auto von Blaufahrer (59) war für Holzbrücke zu breit

Ein alkoholisierter Autofahrer (59) nahm bei seinem Heimweg am Mittwoch eine Abkürzung über einen Fussweg.

Diese Abkürzung führte in eine Sackgasse: Um 22 Uhr am Mittwoch ging bei der Zuger Polizei die Meldung ein, dass ein Auto über einen Fussweg an der Reuss gefahren war. Dabei missachtete der Autofahrer das Allgemeine Fahrverbot und blieb schliesslich auf einer rund einen Meter breiten Holzbrücke stecken.