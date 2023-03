Ardez: BMW überschlägt sich und landet im Bach

Das Auto kam in einem Bach auf dem Dach zum Stillstand.

Ein 42-jähriger Mann fuhr am frühen Freitagmorgen, um 2.45 Uhr, auf der Engadinerstrasse H27 von Ardez GR in Richtung Scuol GR. Bei der Anfahrt auf die Brücke Tasnan geriet das Auto auf die Gegenfahrspur sowie an eine Böschung. Im Anschluss überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend im Tasnanbach zum Stillstand.