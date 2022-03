«Auto war unfahrbar» – bei Mercedes ist nach Hamilton-Debakel Wut riesig

Was war das für ein Desaster? Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton schied bereits im ersten Qualifying-Abschnitt aus. Das passierte dem Briten zuletzt in Brasilien 2017. Damals war ein Unfall für das frühe Aus verantwortlich, diesmal fehlte dem Mercedes-Team aber die Geschwindigkeit. Den Grossen Preis von Saudiarabien nimmt er am Sonntag vom 16. Rang aus in Angriff. «Es tut mir so leid, Jungs», funkte der 37-Jährige noch im Auto kleinlaut.