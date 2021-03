Roggwil TG, 04.03.2021: In Roggwil TG kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren verletzt wurden. Die beiden Mädchen überquerten mit ihren Kickboards einen Zebrastreifen, wo es zur Kollision mit dem Auto einer 24-Jährigen kam. Die 11-Jährige wurde mittelschwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die 12-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sollen den Polizeiposten in Arbon kontaktieren.