Grenchen SO

Auto wird auf Gegenfahrbahn geschoben – Unfall mit drei Fahrzeugen

Der Lenker eines Lieferwagens bemerkte nicht, dass die Frau im vorderen Auto abzweigen wollte. So fuhr er direkt in das Heck von ihrem Wagen – und löste damit einen Dominoeffekt aus.

Grenchen SO, 08. Juli: Eine Automobilistin fuhr auf der Archstrasse in Grenchen in Richtung Arch. Bei der Verzweigung Archstrasse/Reiherstrasse beabsichtigte sie, nach links in die Reiherstrasse abzubiegen und hielt infolge des Gegenverkehrs an. Dies bemerkte ein nachfolgender Lieferwagenlenker zu spät und fuhr ihr ins Heck.

Am Donnerstag zur Feierabendzeit fuhr eine Lenkerin in Grenchen auf der Archstrasse. Weil sie bei einer Verzweigung nach links abbiegen wollte, stoppte sie. Dem nachfolgenden Lieferwagen entging dieses Vorhaben – und so prallte er direkt in das Heck ihres Autos. «Dadurch wurde der Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es zu einer Folgekollision mit einem entgegenkommenden Auto kam», teilt die Kapo Solothurn mit. So waren schliesslich drei Autos in den Unfall verwickelt. Alle drei Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Autofahrerin, die in die Reiherstrasse abbiegen wollte, wurde mittelschwer verletzt und darauf mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.