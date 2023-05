Unfall in Krummenau: Auto wird durch Wiese geschleudert

In Krummenau kam es am Donnerstag zu einem spektakulären Selbstunfall.

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor sechs Uhr, verunfallte ein Auto auf der Toggenburgerstrasse. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto und drei Mitfahrenden von Nesslau her in Richtung Wattwil. Auf der Umfahrungsstrasse in Krummenau SG verlor er die Herrschaft über sein Auto.