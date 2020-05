Auto wird in die Luft geschleudert und bleibt auf Dach liegen

Durch die Wucht des Zusammenstosses wurde das Auto in die Luft geschleudert, gedreht und kam auf dem Autodach liegend zum Stillstand. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, konnte aber selbständig einen Arzt aufsuchen. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Der Sachschaden am Metallpfosten und an der Liegenschaft wird auch rund 1000 Franken geschätzt.