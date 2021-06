Meikirch BE : Auto wird von umstürzendem Baum getroffen – Lenkerin tot

Beim Unwetter am Montagabend wurde in einem Waldstück bei Meikirch ein Auto von einem umstürzenden Baum getroffen. Die Autolenkerin wurde in der Folge im Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht aber noch aus.