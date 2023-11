Auto Zürich 2023: Top 5 Elektroauto-Highlights

Wenn heute Donnerstag die Auto Zürich zum 36. Mal ihre Tore öffnet, wartet die Autoshow mit einer Rekordzahl von rund 60 Herstellern auf. Bis Sonntag, 5. November, können die Besucher nicht nur eine grosse Palette an automobilen Neuheiten, sondern auch Leckerbissen aus der Welt der Classic Cars erleben. Die zahlreichen Europa- und Schweiz-Premieren stehen ganz im Zeichen der Elektrifizierung. Hier sind fünf Highlights.

Fisker Ocean:

Noch ist der Autohersteller Fisker in der Schweiz ein echter Exote. Doch das soll sich bald ändern: Die US-Marke bringt den Elektro-SUV namens Ocean nun auch auf unsere Strassen. Der Ocean kommt mit drei Batteriegrössen (75, 100 und 113 kWh) für Reichweiten bis über 700 Kilometer, mit Front- oder Allradantrieb und Leistungen bis 415 kW/564 PS. Die Einstiegsversion startet bei 45'900 Franken.

Ford Explorer:

Lexus LBX:

Nach dem Elektro-Crossover RZ baut Lexus sein Angebot an kompakten SUVs weiter aus. Der LBX, der voraussichtlich noch im ersten Quartal 2024 in den Markt startet , wird allerdings von einem Vollhybridantrieb bestehend aus Dreizylinder-Benziner und zwei E-Motoren mit 100 kW/136 PS angetrieben, wahlweise mit Front- oder Allradantrieb. Preise sind noch nicht bekannt.

Mit dem LBX baut Lexus sein Angebot an kompakten SUVs weiter aus.

Mini Cooper:

Seit fast zehn Jahren wurde der Mini nur noch überarbeitet, doch jetzt kommt er endlich komplett neu. Den Kleinwagen gibt es zunächst nur rein elektrisch – diese Variante basiert auf chinesischer Technik und wird auch in China gebaut. Später folgen auch Verbrenner-Versionen «Made in Britain». Der neue Mini Cooper soll in der Schweiz ab Anfang 2024 erhältlich sein, die Preise starten bei 40'690 Franken.