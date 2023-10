Autobahn A1 bei Gossau: Schwierige Kontrolle bei Frau (50)

Am Sonntagabend, kurz nach 21.30 Uhr, hat die Polizei die Meldung erhalten, dass auf der Autobahn A1 von Wil Richtung St. Gallen ein Auto in auffälliger Fahrweise unterwegs ist. Das Auto fiel etwa dadurch auf, dass es in Schlangenlinien unterwegs war und statt 120 mit rund 40 km/h gefahren ist. «Kurz nach der Autobahneinfahrt Wil konnte eine Patrouille das Auto feststellen», teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einem Communiqué mit. Am Steuer des Golfs sass eine Frau, die in gemächlichem Tempo, jedoch nicht schnurstracks geradeaus, sondern eher im Slalom-Stil gefahren ist. «Es kam zu mehreren Beinahe-Kollisionen mit der Mittel- und Randleitplanke», so die Polizei.