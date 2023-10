Autobahn A12 : Junglenker prallt in Pannenfahrzeug

Die Freiburger Kantonspolizei musste am Montagnachmittag wegen eines Verkehrsunfalls auf die Autobahn A12 bei Semsales ausrücken. Dort stellte die Patrouille fest, dass ein 19-jähriger Autofahrer auf den

Pannenstreifen geraten und in ein Fahrzeug geprallt war, bei dem eine Servicewerkstatt gerade eine Panne beheben wollte. Anschliessend prallte der Junglenker in das Heck des Fahrzeugs des Pannenhelfers und kam zirka zehn Meter weiter auf der linken Fahrspur zum Stillstand.