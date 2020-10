Wie ein Leser-Reporter am Samstagmorgen berichtet, kam es in Engelberg im Kanton Obwalden zu einem Erdrutsch. «Ich wurde vom Dröhnen um 7.15 Uhr wach und wollte nachsehen, was da los war. Dann sah ich nur noch eine schwarze Wand herunterkommen», sagt der Leser auf Anfrage. Die Erdmassen sind am Haus des Lesers vorbeigegangen. «Ein Kollege von mir, der seit 70 Jahren hier im Melchtal lebt, sagte zu mir, er habe so etwas auch noch nie erlebt.»