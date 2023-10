A9: Mitten auf der Autobahn hängt 29-Jähriger am Lachgas-Ballon

Der Lenker war gerade dabei, die Inhalation des in einem aufblasbaren Ballon enthaltenen Lachgases zu beenden. (Symbolbild)

Einer Patrouille der Walliser Kantonspolizei fiel am Sonntagabend ein Autolenker auf, der auf der A9 bei Siders mit unsicherer Fahrweise unterwegs war. «Bei der Anhaltung war der Fahrer gerade dabei, die Inhalation des in einem aufblasbaren Ballon enthaltenen Gases ‹Nitrous Oxide› (Lachgas) zu beenden», schreibt die Kapo in ihrer Mitteilung.