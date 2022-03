Basel – Autobahn nach Unfall gesperrt

Auf der Autobahn A2 hat sich in Basel am Freitagmittag ein Unfall ereignet. Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden, wie die Basler Polizei über Alertswiss mitteilte. Zum Unfall kam es im Bereich Schwarzwaldtunnel in Fahrtrichtung Luzern. Es sei mit einer längerfristigen Verkehrsbehinderung zu rechnen. Der Verkehr um die Unfallstelle sei zurzeit stark beeinträchtigt.