Ausraster auf der Strasse

82 Prozent aller Autofahrer in Deutschland verlieren einer Umfrage des Autovermieters CarDelMar zufolge mindestens einmal im Monat die Beherrschung. Auch in der Schweiz spielten sich schon spektakuläre Szenen ab. Im Februar 2019 entbrannte auf der A1 in Richtung Bern auf Höhe von Muhen AG ein Streit zwischen einem Deutschen und einem Italiener. Kurz vor dem Anschluss Aarau-West bremste der Deutsche trotz freier Fahrbahn bis zum Stillstand ab, was den Italiener zum Anhalten zwang. Trotz des dichten Verkehrs stieg der Deutsche aus und ging zum Auto seines Kontrahenten. Während des Streits flüchtete der Italiener zurück in sein Auto. Darauf drängte er sich durch die Lücke zwischen dem Auto des Deutschen und einem Mannschaftstransporter der Armee, der auf dem Normalstreifen stand. Dabei wurde sein Auto und das Militärfahrzeug beschädigt. Beide Lenker mussten nach dem Vorfall den Führerausweis abgeben.

Im September 2017 ging ein Dashcam-Video auf der A3 bei Pratteln BL viral. Darin zu sehen ist ein Solothurner Opel-Fahrer, der rechts über den Pannenstreifen überholt und direkt vor der Kamera einspurt. Danach hält er an und beschimpft den Lenker hinter ihm mit «Hau ab, du Arschloch!». Ein weiteres Mal rastet der Fahrer vor einer Ampel aus. Obwohl das Signal auf Grün steht, wartet er – und fährt erst bei Orange los (siehe Video unten).