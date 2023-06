Wegen Grossbrand: Auf der Interstate 95 in den USA eine Brücke eingestürzt

Gewaltige Rauchschwaden steigen am Unfallort auf.

Offenbar war ein Tanklastwagen unter der Brücke in Brand geraten.

Eine Autobahnbrücke auf der vielbefahrenen «Interstate 95» in den USA ist am Sonntag eingestürzt.

Eine vielbefahrene Autobahnbrücke ist in der US-Metropole Philadelphia nach einem Feuer teilweise eingestürzt. Fernsehbilder zeigten am Sonntagmorgen (Ortszeit) Flammen und dichten Rauch über den abgesackten Trümmern der Interstate 95. Eine Behördensprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, ein «Grossbrand» habe den Einsturz ausgelöst. Medienberichten zufolge war ein Tanklastwagen unter der Autobahnbrücke in Brand geraten.