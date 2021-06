Luftwaffe losgeschickt : Autobombe verletzt in Mali 12 deutsche Soldaten schwer

Im afrikanischen Krisenstaat Mali kam es am Freitag zu einem Anschlag. Dabei wurden 15 Bundeswehrsoldaten verletzt, die Luftwaffe wurde zur Rettung mobilisiert.

Am Bundeswehr-Einsatz in Mali sind rund 900 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beteiligt.

Bei einem Anschlag auf die Bundeswehr im westafrikanischen Krisenland Mali sind am Freitag 15 deutsche Soldaten verletzt worden. Unter ihnen seien nach ersten Erkenntnissen zwölf Schwerverletzte, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Kreisen des Verteidigungsausschusses in Berlin. Die Luftwaffe sei zur Rettung der Verletzten nach Mali geschickt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es sich um eine Autobombe gehandelt, möglicherweise sei sie von einem Selbstmordattentäter gezündet worden.

Anschlag auf französische Soldaten am Samstag

Die Minusma bestätigte, dass bei einem Autobombenanschlag 15 Soldaten verletzt worden seien. Zu ihrer Nationalität äusserte sie sich nicht. Die Soldaten seien am Vormittag in einer provisorischen Einsatzbasis in der Ortschaft Tarkint in der Region Gao «zum Ziel eines Anschlags» geworden, hiess es in einer Twitter-Botschaft der Minusma.