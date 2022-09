Reinach AG: Autobrand zerstört 4 Fahrzeuge und richtet grossen Schaden an

Am Montagabend brannte in Reinach AG ein Auto.

Grosser Schaden nach einem Autobrand in Reinach AG: Auf einem überdachten Parkplatz einer Wohnsiedlung geriet am Montagabend ein Auto in Brand. Ein Passant bemerkte den Brand und alarmierte kurz nach 19 Uhr die Feuerwehr, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den BMW und die angrenzenden Autos in Flammen vor. In der Folge gelang es ihnen, den Brand zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.