Toffen BE - Autodieb (23) verliert das Bewusstsein – zwei Polizisten verletzt

Der Einsatz spielte sich im Raum Kirchenthurnen/Toffen BE ab.

Die Kantonspolizei Bern hielt einen mutmasslichen Autodieb an.

Nachdem die Einsatzkräfte ihn am Boden fixiert hatten, verlor er das Bewusstsein.

In der Nacht auf Montag wurde ein Dieb von der Polizei aufgespürt und angehalten.

Am Montag kurz nach 3.15 Uhr fand die Polizei in Kirchenthurnen BE ein verunfalltes Fahrzeug abgeschlossen vor. Im Auto befand sich niemand. Durch Abklärungen mit dem Fahrzeughalter stellte sich heraus, dass es gestohlen worden war. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf die Suche nach dem mutmasslichen Autodieb, der geflüchtet war.