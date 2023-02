Deutschland: Autodieb rast mit Kind auf der Rückbank davon

Autodiebstahl : Autodieb rast mit Kind auf der Rückbank davon

Ein Mann hat in Deutschland ein Auto gestohlen und raste mitsamt Kind auf der Rückbank über die Grenze nach Frankreich. Nach einer Verfolgungsjagd wurde der Mann gestellt und verhaftet.

Auf der Flucht soll der Täter mehrere Schäden an Fahrzeugen verursacht haben. Schliesslich sei er von Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg gestellt und vorläufig festgenommen worden. Das Mädchen blieb unverletzt.

Ein Mann hat im deutschen Kehl am Rhein ein Auto entwendet. Darin sass noch ein elfjähriges Mädchen auf der Rückbank. (Symbolbild)

Ein Mann hat in Kehl am Rhein nahe Frankreich ein Auto gestohlen.

Ein Mann soll in Kehl am Rhein nahe Frankreich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein fremdes Auto gestohlen haben. Als der Mann ins Auto einstieg, befand sich noch ein elfjähriges Mädchen auf der Rückbank. Die Mutter des Kindes wollte am Montag nach Angaben der Polizei nur eine kurze Besorgung machen und liess ihre Tochter zurück; genau wie den Autoschlüssel.