In Luzern stahl er dann drei Mountainbikes an unbekannten Orten und fuhr wieder in Richtung Zürich.

Die Luzerner Polizei konnte in Kriens am frühen Donnerstagmorgen einen 29-jährigen Schweizer festnehmen. Der Mann hat zuvor in Zürich ein Auto entwendet und ist damit ohne gültigen Ausweis und unter Einfluss von Kokain nach Luzern gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.