Junger Bulgare war betrunken – Autofahrer (18) greift nach Unfall Polizei an – Polizistin muss ins Spital

Ein betrunkener 18-jähriger Bulgare ist in der Nacht auf Samstag in den Betonsockel einer Werbetafel geprallt. Kurz nach Mitternacht hören Anwohner an der Bernstrasse in Rothrist (AG) Reifenquietschen und einen Knall. Augenzeugen konnten beobachten wie der betrunkene Autolenker aus dem Ford ausstieg und im angrenzenden Mehrfamilienhaus verschwand.

Als die Kantonspolizei den jungen Mann in seiner Wohnung aufsuchte, verhielt er sich zunehmend aggressiv und griff schliesslich die Polizisten an. Laut Kantonspolizei Aargau musste die P olizei Verstärkung anfordern und Pfefferspray einsetzen. Erst mit Unterstützung weiterer Patrouillen konnte n die Poliz isten den tobenden Mann schliesslich verhaften und ihn für weitere Ermittlungen festnehmen.

Eine Kantonspolizistin wurde vorsorglich im Spital untersucht. Abgesehen von Prellungen am Knie blieb ihr Kollege unverletzt.